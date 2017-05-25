İran'dan getirilen eroin İzmit'te ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan bir istihbaratın ardından İran'dan İstanbul'a giden aracı takibe aldı.
Adım adım takip edilen araç, D-100 karayolu İzmit- Bursa yol ayrımında durduruldu. Polis, narkotik dedektör köpeği 'Stark' ile araçta yaptığı aramada, bagaj kısmına gizlenmiş 32 paket halinde 34 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis, İran uyruklu 1'i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı. 3 kişi adliyeye sevk edildi. Kadın şüpheli kefaletle serbest bırakılırken, 2 kişi ise 'uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak' suçuyla tutuklanarak cezaevine konuldu.