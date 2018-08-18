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İran'dan Irak'a: Borcunuzu ödeyin elektriğiniz gelsin

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, geriye kalan borcun ödenmesi ve elektrik ihracatının tekrar başlaması için Irak Elektrik Bakanlığına davet gönderdiklerini açıkladı.

AA | 18.08.2018 - 04:42..
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İranlı İşçiler Haber Ajansı İLNA’ya konuşan  Erdekaniyan, Irak’a yaptıkları elektrik ihracatına ilişkin bilgi verdi.

Erdekaniyan, açıklamasında Irak’ın mevcut borcunun bir kısmını ödediğini vurgulayarak, Irak Elektrik Bakanlığına enerji ve diğer konuları görüşmek üzere davet gönderdiklerini belirtti.

Irak ile olan işbirliğini geliştirmek ve elektrik ihracatını devam ettirmek istediklerini dile getiren Erdekaniyan geriye kalan borcun da ödenmesi için görüşeceklerini ifade etti.

IRAK'TA ELEKTRİK KRİZİ

Erdekaniyan, geçtiğimiz ay İran'daki enerji sorunları nedeniyle Pakistan, Afganistan ve Irak gibi komşu ülkelere enerji ihracatını durdurduklarını söylemişti.

İran'ın, Irak'a verdiği elektriği kesmesi, ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bırakmıştı. Bu durum hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı bölgede halkın protestolarına neden olmuştu.

İşsizlik sorunuyla başlayan ve elektrik kesintileriyle daha da tırmanan gösteriler, Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa süre sonra 14 Temmuz'da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi bunun üzerine Elektrik Bakanı Kasım el-Fehdavi'yi görevinden uzaklaştırmıştı.

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