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İran'dan İsrail'e çok sert tehdit

İran'ın önde gelen muhafazakar mollalarından Ayetullah Ahmed Hatemi, İsrail'e ''Aptalca hareket ederseniz, Tel Aviv ile Hayfa yok olur'' diye seslendi.

Haber Merkezi | 11.05.2018 - 15:27..
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İsrail ile İran arasında yaşanan gayriresmi savaş, resmiyete kavuşmaya doğru ilerliyor. İsrail'in İran'a yönelik salvolarına İran'dan sert tepki geldi. Ülkenin önde gelen mollalarından Ayetullah Ahmed Hatemi, İsrail'e çok ağır tehditler etti.

İran'dan İsrail'e çok sert tehdit

TEL AVİV VE HAYFA YOK OLUR

Tahran Üniversitesi'nde konuşan Hatemi ''Batı'nın sona erdirilmesine yönelik baskılarına karşın füze kabiliyetimizi genişleteceğiz ki, İsrail şunu bilsin: Aptalca hareket ederse Hayfa ve Tel Aviv tamamen yok edilir'' dedi.

İran Uzmanlar Konseyi'nin de en kıdemli üyelerinden biri olan Hatemi, 'Batı'nın baskısına rağmen ve İsrail'in aptalca bir şey yapması durumunda Tel Aviv ve Hayfa'yı yok edeceğini göstermesi için' İran'ın askeri kapasitesini genişleteceğini belirtti.

İran'dan İsrail'e çok sert tehdit

AVRUPALILARA GÜVENLİMEZ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesini eleştirirken Tahran'ın anlaşmanın ayakta kalması için Avrupa Birliği'ne (AB) güvenemeyeceğini dile getiren Hatemi, şunları söyledi:

''Amerika bir halt beceremez. Onlar hep İran rejimini devirmenin peşinde oldular ve bu amaç kapsamında anlaşmadan da çekildiler. Anlaşmaya imza atan Avrupalılar da güvenilmez. İran'ın düşmanlarına güvenemezsiniz.''

ABD'YE ÖFKE

ABD'nin nükleer anlşamadan çekilmesine ilişkin tepkiler devam ediyor. Cuma namazı için toplananlar geleneksel sloganlarını attı. ''Amerika'ya ölüm'', ''İsrail'e ölüm'' çığlıkları başkent Tahran'da yankılandı.

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