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İran'dan İsrail'e: Yüzme öğrenin

İran Devrim Muhafızları komutanı Selami, İsrail'i denize dökmekle tehdit etti.

Haber Merkezi | 06.10.2018 - 01:36..
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İran'dan İsrail'e: Yüzme öğrenin

İran Devrim Muhafızları 2. Komutanı Hüseyin Selami, Netanyahu'ya ''Siyonist rejimin başbakanına Akdeniz'de yüzme denemeleri yapmasını öneriyorum çünkü denizden kaçamayacak'' sözleriyle yanıt verdi.

"İSRAİL BİZİM İÇİN TEHDİT DEĞİL, ONLARA HİZBULLAH YETER"

Fars Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Selami, orduya katılan gönüllülere yaptığı konuşmada İsrail için ''Onlar bizim için tehdit değil. Hizbullah, onları yok etmek için yeterli güce sahip'' açıklamasını yaparken, Tel Aviv yönetimini İran hakkında dünyayı aldatmakla suçladı.

İran'dan İsrail'e: Yüzme öğrenin

"ABD ORTADOĞU'YA 7 TRİLYON DOLAR GÖMDÜ"

'Politik mankenlik'le suçladığı ABD'nin Ortadoğu'daki savaşa 7 trilyon dolar ayırdığını ancak bölgede 'yenildiğini' söyleyen Selami, bölgede hiçbir yerde üssü olmayan İran'ın etkisinin artmasına değindi.

NETANYAHU: "TAHRAN'DA GİZLİ NÜKLEER TESİS VAR"

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu BM Genel Kurulu konuşmasında ''İran'a karşı Suriye, Irak, her nerede gerekiyorsa eyleme geçeceğiz' demiş ve yine elinde fotoğraflarla Tahran'da gizli nükleer tesis iddiasında bulunmuştu.

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