İran'dan kılık kıyafet itirafı

İran'da yıllardan beri gelen kılık kıyafet konusundaki baskı, sonlanmaya yaklaştı. Özellikle ahlak polisleri tarafından yürütülen bu görevde, zaman zaman polisler baskı ve şiddet uygulayarak kılık kıyafette çözümü oluşturmaya çalışıyor. Ancak yıllar sonra gelinen bu noktada baskıdan bir sonuç alınamadığı itiraf edildi. İtirafın sahibiyse İran başsavcısı.

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Montazeri, kadınların “İslami olmayan” kıyafetlerine karşı mücadelenin başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Başsavcı, kadınlara yönelik polisiye önlemlerin de hukuki adımların da sonuç vermediğini ve ülkenin uluslararası imajını zedelemenin dışında hiçbir işe yaramadığını belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Montazeri, ülkedeki birçok kadının dine de İslami kıyafet normlarına da inanmadığı kanısında olduğunu söyledi. Kendi de bir din adamı olan İran Başsavcısı, "Her halükarda zor kullanmak işe yaramadığı gibi bizi bir yere de götürmüyor" tespitinde bulundu.

İRAN'IN KATI KIYAFET KURALLARI

İran'da tüm kadınlar ve 9 yaşından itibaren tüm kız çocuklarına kamusal alansa saçlarını örtme, manto giyme gibi zorunluluklar ile karşılaşıyorlar. Bu kurallara uymayan ve "günahkâr” olarak görülen kişiler ahlak polisi tarafından tutuklanabiliyor, bazı durumlarda haklarında cezai işlem uygulanabiliyor ve suçlu bulundukları takdirde yüksek para cezasına çarptırılabiliyorlar.

“İslami giyim"e dair yasalar ve cezai yaptırımların yaklaşık 40 yıldır yürürlükte olmasına rağmen başörtülerinin giderek daha gevşek bağlandığı, mantoların giderek kısaldığı ve daraldığı gözlemleniyor.

DÜNYA KUPASI ÖRNEĞİ

Geçen hafta alınan bir önlemle, önü açık ve düğmesiz mantoların satışı yasaklanarak, yasağa uymayan satıcılara bir yıl çalışma yasağı getirileceği açıklanmıştı.Ancak “İslami olmayan” mantoların satışının devam ettiği ve birçok kadının sokakta bu mantolarla dolaştığı gözlemleniyor. Özellikle Dünya Kupası'nda görülen İranlı taraftar manzaraları, bu baskının bir işe yaramadığını gözler önüne seriyor.