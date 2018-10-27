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İran'dan Netanyahu'nun Umman ziyaretine tepki

İran; İsrail’i Müslüman ülkeler arasında ihtilaf çıkarmakla suçladı.

AA | 27.10.2018 - 09:31..
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Umman ziyaretine tepki göstererek, İsrail’in Müslüman ülkeler arasında ihtilaf çıkarmaya çalıştığını söyledi.

"70 YILLIK İŞGALİN ÜSTÜNÜ ÖRTÜYORLAR"

Kasımi, Dışişleri Bakanlığı sitesindeki açıklamasında İsrail'i Müslüman ülkeler arasında ihtilaf çıkarmaya ve Filistin'deki 70 yıllık işgalin üstünü örtmeye çalışmakla suçladı.

İran'dan Netanyahu'nun Umman ziyaretine tepki

Sözcü Kasımi, Müslüman ülkelerin, "Beyaz Saray'ın baskısı altında İsrail'e bölgede yeni sorunlar icat etmesi için uygun zemin oluşturmaması gerektiğini" belirtti.

"İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ İÇİN BASKI YAPILIYOR"

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde ve Beyaz Saray'daki Yahudi lobisinin Müslüman ülkelere, "İsrail ile diplomatik ilişkileri normalleştirmeleri için baskı yaptığını" savunan Kasımi, bu taleplerin kabul edilmesi halinde baskıların artacağını ve Filistin halkının haklarının gözardı edilmesi konusunda cesaret verici olacağını kaydetti.

İran'dan Netanyahu'nun Umman ziyaretine tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman Sultanlığı'na dün ilk kez resmi ziyaret gerçekleştirmişti. Netanyahu, Umman Sultanı Kabus Bin Said ile bir araya gelmişti.

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