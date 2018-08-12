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İran'dan Türkiye'ye ABD desteği

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD yaptırımları karşısında Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Haber Merkezi | 12.08.2018 - 08:35..
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ASDAJKSD

ABD'nin Türkiye'ye karşı uygulamaya geçirdiği yaptırımlar İran'ın da tepkisini çekti. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin Türkiye'ye destek açıklaması geldi.

MİLLET İRADESİ DEĞİŞTİRİLEMEZ"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin Türkiye aleyhinde izlediği politikaları eleştirerek, Türkiye için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. İran devlet televizyonuna konuşan Kasımi, "Türkiye ve Türk halkı, dışarıdan kontrol edilen baskılar karşısında başarılı olabilir." dedi.

Son günlerde yaşananlara ilişkin Kasımi, ABD yaptırımları karşısında Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi. Türkiye ile İran'ın birbiriyle iyi birer dost olabileceğini belirten Kasımi, "Milletlerin iradesi, zorbalık ve tehditlerle değiştirilemez." diye konuştu. Kasımi, İran'a komşu olan diğer devletlerin de İran'ı yanlarında hissetmeleri gerektiğini belirterek, bölge ülkeleri arasında işbirliğinin önemine değindi.

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