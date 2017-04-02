İran'dan Van'a gelen 150 Afgan kaçak otogarda fark edildi

Afganistan'dan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150 kaçak 22 saatlik yolculuğun ardından İran üzerinden Van'a geldi.

Buradan batı illerine gitmek isteyen kaçaklar, otogarda bilet almaya çalışırken, çevredekiler yardım kuruluşlarına ihbarda bulundu.

Bunun üzerine Van Otogarı'na giden İHH yetkilileri kadın ve çocukları otellere, erkekler de Suphan Mahallesi'nde bulunan Suphan Spor Salonu'na yerleştirdi.

BATANİYE VE YEMEK VERİLDİ

Van Büyük Şehir Belediyesi tarafından battaniye ve yemek verilen kaçaklar, işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak iş bulabilecekleri başta İstanbul, Konya gibi illere gitmek istediklerini söyledi.

"BİRÇOK AFKAN TÜRKİYE'YE GELMEYE ÇALIŞIYOR"

Uzun yolculukta aç ve susuz kaldıklarını belirten kaçaklar, kendileri gibi birçok kişinin de Türkiye'ye gelmeye çalıştığını söyledi.

Boş zamanlarını spor salonunda eğlenerek geçirmeye çalışan kaçakların Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

BAKAN KAYNAK UYARMIŞTI

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak geçtiğimiz günlerde CNN Türk'ün canlı yayınında "Aldığımız bilgilere göre İran'da 3 milyon mülteci var. Türkiye'ye hareketlenme içinde. Türkiye'ye gelmeye çalışıyorlar" demişti.

Bakan Kaynak daha sonra yaptığı açıklamada, İran'daki 3 milyon mültecinin Türkiye'ye gelmelerinin alınan önlemlerle engellendiğini söylemişti.

















