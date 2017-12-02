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İran'ın petrol ihraç ettiği ülkeler

Ambargo bahanesiyle Türkiye'ye operasyon çekmeye çalışan Amerika, İran ile ticaret yapan Avrupa ülkelerine karşı sessiz.

Haber Merkezi | 02.12.2017 - 13:45..
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İran'ın petrol ihraç ettiği ülkeler

Amerika, İran'a uygulanan ambargonun delindiği iddiasıyla Reza Zarrab'ın hapisten çıkmak için verdiği ifadeler üzerinden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor.

Türkiye'nin İran ile ticaret yapmasını istemeyen Amerika, diğer Avrupa ülkelerine karşı hiçbir yaptırım uygulamadı.

İLK SIRADA ASYA ÜLKELERİ VAR

Günde 2,5 milyon varil petrol ihracatı gerçekleştiren İran, bu satışlarının yüzde 60'tan fazlasını Asya ülkelerine yapıyor.

Çin, Japonya ve Güney Kore'nin ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 10'u İran'dan geliyor.

TÜRKİYE'NİN YARISI...

Türkiye ise petrolünün yarısını İran'dan ithal ediyor.

AVRUPA'YA SATIŞ

İran'dan petrol alan ülkelerin arasında Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya ve diğer Avrupa ülkeleri de var.

İran'ın petrol ihraç ettiği ülkeler

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