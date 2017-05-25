İranlı kadın fal baktığı evden 9 bin liralık altın çaldı

3 kız kardeş daha önceden tanıdıkları İranlı 34 yaşındaki Mazandaranı S. adlı kadını fallarına bakması için eve çağırdı.

"BANA TENCERE VE ALTINLARINIZI GETİRİN"

Bir süre sonra eve gelen İranlı kadın, fal bakmaya başladıktan sonra, "Sizde nazar var. Bunun için kurşun dökeceğim. Bana bir tencere ve altınlarınızı verin." dedi.

Bunun üzerine 3 kardeş falcıya önce tencere, sonra da 9 bin lira değerindeki altınlarını verdi. Şüpheli kadın, altınları tencerenin içine attıp kapağını kapattı. Sonra da "Ben evden çıkana kadar tenceredeki altınlara dokunmayın." dedi.

Şüpheli kadın daha sonra kardeşlerin dalgınlığından faydalanıp altınları aldıktan sonra evden ayrıldı. Falcının evden ayrılmasının ardından tencerenin kapağını açan kardeşler, altınların olmadığını anlayınca polise ihbarda bulundu.

İhbarın ardından soruşturma başlatan polis, İranlı kadını yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli suçlamaları reddederken, soruşturma sürüyor.