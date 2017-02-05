İranlı modelden Fahriye Evcen'i kıskandıran yorum

Burak Özçivit, geçtiğimiz gün bir etkinlik için Dubai'ye gitti. Buradan fotoğraflar paylaşan Özçivit'e, İranlı güzelden sürpriz bir yorum geldi.

FAHRİYE EVCEN'İ KISKANDIRAN YORUM: YAKIŞIKLI

Kısa bir süre önce sevgilisi Fahriye Evcen'e evlenme teklifi eden Kara Sevda'nın Kemal'i Burak Özçivit'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına, kainat güzeli olan İranlı model Mahlagha Jaberi 'yakışıklı' diye yorum yaptı.

BURAK ÖZÇİVİT'İ TAKİBE ALDI

İranlı model Mahlagha Jaberi ayrıca Burak Özçivit'in hesabını takip etti. Bu mesaj, sosyal medyada 'Fahriye Evcen'i kıskandıracak mesaj' olarak yorumlandı. Fahriye Evcen ise konuya ilişkin henüz suskunluğunu koruyor.