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İranlılar teknede İzmir Marşı'yla eğlendi

İranlı turistler favori mekanlarından olan Muğla Marmaris'te çıktıkları tekne turunda 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı'yla eğlendi.

DHA | 19.03.2018 - 20:01..
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İranlılar teknede İzmir Marşı'yla eğlendi

Nevruz Bayramı kapsamında Marmaris kent merkezinde tatillerini geçiren 1200 İranlı turistten 400'ü, bu sabah Kordon Caddesi'nde demirli günübirlik gezi tekneleriyle tura çıktı.

KİŞİ BAŞI 80 LİRA

Otellerden otobüslerle getirilen İranlı turistler, anlaşmalı tekneye alındı. Öğle yemeği dahil kişi başı 80 liraya Bedir, Çiftlik, Kumlubük, Cennet adaları ve Fosforlu Mağara'yı 10 saat dolaşan turistler, müzik eşliğinde dans etti ve denize girdi. Yeşilin ve mavinin buluştuğu cennet koylarda tur atanların arasında avukat, mühendis, işadamı ve doktorların bulunduğu İranlılar, önceden planlanan restoran ile kafeteryalara balıkçı tekneleriyle alınarak götürüldü.

İranlılar teknede İzmir Marşı'yla eğlendi

İranlılar teknede İzmir Marşı'yla eğlendi ViDEO

İZMİR MARŞI'YLA EĞLENDİLER

Aileleriyle birlikte mavi ve yeşilin her tonunun görülebildiği kentin bakir koylarını gezen İranlı turistler, o anları cep telefonları ve kameralarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi. Saat 17.00'de Marmaris Körfezi'ne girerek tur atan günübirlik gezi teknesi, İranlı turistlerin isteği üzerine 10'uncu Yıl ve İzmir Marşı'nı çaldı. İranlı turistler, çalan marşlara Türk bayrağı altında eşlik etti.

İranlılar teknede İzmir Marşı'yla eğlendi

"MARŞ İSTEKLERİNE ŞAŞIRDIK"

Turizm şirketinin sahibi, geçen yıl da zengin İranlı turistlerle turizm sezonunu açtıklarını belirterek, "Bu yıl turizm sezonunun bereketli geçeceğine inanıyoruz. Sabah saatlerinde 400 zengin İranlı turisti günübirlik tekne gezisine çıkardık. Yemekler yenildi, ikramlarımız oldu. Cennet doğamızı gezdirdik ve tarihi yerler hakkında el ilanları dağıtarak bilgilendirmede bulunduk. 10 Nisan'a kadar haftanın iki günü zengin İranlı turistleri gezdireceğiz. Dönüş yolunda körfeze girdiğimizde bizlerden 10'uncu Yıl ve İzmir Marşı'nı çalmamızı istediler. Bir an isteğe şaşırdık ama marşları çaldık. Çalan marşlara Türk bayrağı altında eşlik ettiler" dedi.

İranlılar teknede İzmir Marşı'yla eğlendi




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