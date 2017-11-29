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İrem Derici adıyla sahte ilaç çıkardı

Sahte doktor Mehmet İ., şarkıcı İrem Derici adına açtığı internet siteleri üzerinden yasa dışı ilaç sattığı gerekçesi ile şikayet edildi.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 07:50..
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İrem Derici adıyla sahte ilaç çıkardı

İstanbul'da özel bir tıp merkezi, kendisini hastanelerinde çalışan göğüs hastalıkları uzmanı doktor olarak tanıtan Mehmet İ.'nin, 'Sigarayı bırakamayanlar için akciğer detoksu' sloganıyla ürettiği ilaçları Sağlık Bakanlığı'nın onayı olmadan sattığı iddia edildi.

İREM DERİCİ'NİN ADINI KULLANDI

İrem Derici adına açılmış sitelere giriş yapıldığında ilaç satış sayfasına yönlendirildiği anlatılan dilekçede, hastanenin ve şarkıcının ününden faydalanıldığı belirtildi. Suç duyurusunda söz konusu internet sitelerine erişimin engellenmesi talep edildi. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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