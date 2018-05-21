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İrfan Değirmenci CHP'nin listesinde yer almadı

Geçtiğimiz yıl Kanal D'den kovulduktan sonra bu yıl CHP'den milletvekili aday adayı olan İrfan Değirmenci, Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer almadı.

Haber Merkezi | 21.05.2018 - 10:55..
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İrfan Değirmenci CHP'nin listesinde yer almadı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı’nda toplanan MYK ve PM toplantısının vekil adayları listesi açıklandı.

CHP'de aday olması beklenen bir çok isim sürpriz bir şekilde liste dışı kaldı. O isimlerden biri de Eskişehir'den aday adayı olan İrfan Değirmenci oldu.

İrfan Değirmenci, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"GENÇLİĞİN ŞEHRİNE GENÇ ADAY YAKIŞIR DİYEN KENDİLERİYDİ"

Değirmenci paylaşımında, "Başvururken ben bir il tercih etmedim. 'Eskişehir’i de yazalım, gençliğin şehrine genç aday yakışır' diyen kendileriydi. Listelere bakılırsa hiçbir ilden aday yapmamış görünüyorlar. Olsun. Gençler kazanacak, nefes almak isteyenler kazanacak. Ülke bizim, mücadele bizim, umut bizim" ifadesini kullandı.

İrfan Değirmenci CHP'nin listesinde yer almadı

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