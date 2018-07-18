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Irina Shayk: Dışarıda normal insan gibi yürümek istiyorum

Rus model Irina Shayk, özel hayatı gizliliğinin kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Haber Merkezi | 18.07.2018 - 17:16..
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Dünyaca ünlü oyuncu Bradley Cooper'dan bir kızı olan Irina Shayk, özel hayatı hakkında konuştu.

"KİMSENİN HAYATIM HAKKINDA YORUM YAPMASINI İSTEMİYORUM"

32 yaşındaki ünlü model, “Bu yüzden ‘kişisel yaşam’ deniyor. Çünkü bana ait. Bunun hakkında konuşmak zorunda değilim. İşim dışında normal bir insanım ve dışarıda normal insanlar gibi yürümek istiyorum. Kimsenin işime burnunu sokmasını, hayatım hakkında yorum yapmasını istemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Irina Shayk: Dışarıda normal insan gibi yürümek istiyorum

IRINA'NIN DÜNYA KUPASI POZU

Irina Shayk, geçtiğimiz günlerde, Natasha Poly ve Natalia Vodianova ile 2018 Dünya Kupası’nda Rusya’yı desteklemek için takım bayraklarıyla verdikleri üstsüz pozla gündeme gelmişti.

Irina Shayk: Dışarıda normal insan gibi yürümek istiyorum

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