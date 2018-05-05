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Irıskeldi Hac Cami Astana'ya enerji veriyor

Cami, güneş panelleri sayesinde hem kendi elektriğini üretiyor hem de Astana'nın elektrik ihtiyacının bir bölümünü karşılıyor.

AA | 05.05.2018 - 15:51..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Kazakistan’ın başkenti Astana’da inşa edilen Irıskeldi Hac Cami, güneş panelleri sayesinde ihtiyacı olan elektriği karşılarken artan enerji de şehre dağıtılıyor. Ünlü Kazak mimarı Sagındık Janbolatov'un tasarladığı cami, şehrin tam ortasından geçen Esil Nehri'nin kıyısında yer alıyor.

ELEKTRİĞİNİ ÜRETEN İLK CAMİ

İnşasına 2016 yılında başlanan ve bu yıl tamamlanan, ramazan ayının ilk günlerinde de ibadete açılması planlanan cami, ülkede elektriğini kendi üreten ilk cami olarak biliniyor.

Irıskeldi Hac Cami Astana'ya enerji veriyor

ELEKTİRİĞİ GÜNEŞ PANELİNDE ALIYOR

2 bin 250 metrekare kapalı alanda aynı anda 750 kişinin ibadet edebileceği cami, elektriği bahçesinde yerleştirilen 800 güneş panelinden sağlıyor. Yaklaşık 26 metrelik bir kubbe ve üçgen eğimli düzlemlerden oluşan cami, dıştan bakıldığında bir çiçeği anımsatıyor.

Kazak mitolojisindeki kutsal tüy şeklinde yapılan caminin tek minaresinin yüksekliği 43 metre

Irıskeldi Hac Cami Astana'ya enerji veriyor

Camiyi inşa eden firmanın elektrik başmühendisi Bahtiyar Kozubayulı, caminin ülkede alternatif enerji kaynağının kullanıldığı ilk cami olduğunu söyledi.

"İBADATHANE ELEKTİRİK ÜRETİYOR"

Bahçede 800 güneş panelini yerleştirdiklerini aktaran Kozubayulı, "İbadethane gerektirdiğinden fazla elektrik üretiyor. Şu an panellerin yüzde 70’i çalışıyor ve saatte 120 kilovata kadar elektrik üretiyor. Caminin ısı sistemi ve aydınlatması için saatte 20-30 kilovat elektrik gerekiyor ve bu üretilen enerjinin yüzde 30'unu oluşturuyor" diye konuştu.

 

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