Irkçı politikacı Winders'ten küstah açıklama

Geert Wilders, Çarşamba günü Hollanda’da yapılacak olan genel seçimler sebebiyle İtalyan İl Messaggero gazetesine söyleşi verdi.

BU DAHA BAŞLANGIÇ

Irkçı politikacı Wilders, “Hollanda ve Türkiye arasında bir kriz patlak verdi. Almanya ve Avusturya, Bakan Çavuşoğlu’nun ziyaretlerine izin vermedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna tek cümleyle “Bu daha başlangıç” şeklinde karşılık verdi.

AB'YE İHTİYACIMIZ YOK

2. Dünya Savaşı’ndan sonra doğan birliğin, Avrupa’da yıkıcı başka bir savaşı önlemek için hayata geçirildiği görüşüne karşı çıkan Wilders, “Bu, tamamen yanlış bir yorum. Avrupa, barışı garanti etmek için yok. Barışı garanti etmek NATO’nun düşünmesi gereken bir şeydir. AB’ye ihtiyacımız da yok, o bize barış getirmiyor, hiçbir şey getirmiyor, sadece egemenliğimizi ortadan kaldırıyor. Ve biz, egemenliğimizi geri istiyoruz” diye konuştu.