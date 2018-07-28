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Irkçılar Köln'de camiye saldırdı

Almanya'daki ırkçılar aylardır devam eden cami saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Köln'de bulunan Eyip Sultan Camii'ne saldıranlar, kapı ve pencereleri kırdı.

İHA | 28.07.2018 - 01:26..
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Sabah namazında sırasında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Eyüp Sultan Camii'ne gelen Alman ırkçılar, namazın kılındığı sırada saldırı düzenledi.

Irkçılar Köln'de camiye saldırdı


AYNI CAMİYE İKİNCİ SALDIRI

Eyüp Sultan Camii Dernek Başkanı Hüseyin Özdemir, "Sabah namazının farzı kılınırken olay vuku buluyor. Kapıya tekme atarak camı kırmışlar. O esnada cemaat sabah namazının farzını eda ederken bomba patladı diye kendilerini yere atıyor" dedi.

Saldırıda caminin kapı ve pençeleri kırıldı.

Bu yılın Mart ayında Eyüp Sultan Camisi’ne terör örgütü yandaşları saldırıda bulunmuş, cami kapılarını ve duvarını boyamışlardı.

Irkçılar Köln'de camiye saldırdı


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