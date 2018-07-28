Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde minibüs ile otomobil kaza yaptı. Trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Trabzon eski milletvekili Haluk Pekşen, CHP Genel Başkan adayı olarak önerilmek istediğini söyledi.

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Irkçılar Köln'de camiye saldırdı

Almanya'daki ırkçılar aylardır devam eden cami saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Köln'de bulunan Eyip Sultan Camii'ne saldıranlar, kapı ve pencereleri kırdı.