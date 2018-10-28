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İrlanda’da Higgins yeniden cumhurbaşkanı

İrlanda'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut Cumhurbaşkanı Michael D Higgins kazandı.

AA | 28.10.2018 - 05:16..
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İrlanda'da 2011 yılının kasım ayından bu yana cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 77 yaşındaki Michael D Higgins dün yapılan seçimde koltuğunu korudu.

Resmi rakamlara göre İrlanda’da cumhurbaşkanlığı seçiminde 1 milyon 473 bin 900 seçmen oy kullandı. Seçmenlerin 822 bin 566’sı Cumhurbaşkanı Michael D Higgins’e, 342 bin 727’si Peter Casey’e, 94 bin 514’ü Sean Gallagher’a, 93 bin 987’si Liadh Ni Riada’ya, 87 bin 908’i Joan Freeman’a, 32 bin 198’i Gavin Duffy’e oy verdi.

İrlanda’da Higgins yeniden cumhurbaşkanı

"DİNE HAKARET" MADDESİ DE OYLANDI

İrlanda halkı aynı zamanda anayasadaki "dine hakaret" maddesinin kaldırılması için de sandık başına gitti.

Bu referandumun sayımına henüz başlanmış olmasına rağmen sandık çıkış anketlerine göre seçmenin yüzde 71’i anayasa maddesinin kaldırılmasına "evet" dedi.

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