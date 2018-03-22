Irmağa düşen genç hastanelik oldu

Canik'in Atatürk Mahallesi Mert Irmağı'na dengesi kaybetmesi sonucu düşen 34 yaşındaki E.M., arkadaşları tarafından fark edildi.





IRMAK KENARINA TUVALET İHTİYACI İÇİN GİTMİŞ

Tvalet ihtiyacını gidermek için ırmak kenarına giden 34 yaşındaki E.M., dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşlarının olayı fark etmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan E.M., ırmaktan çıkartılarak 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.