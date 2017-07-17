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Irmak Ünal boşanıyor

Cihan Ünal'ın kızı oyuncu Irmak Ünal ile 2010'da evlendiği iş adamı Emre Karabacak boşanma kararı aldı.

17.07.2017 - 10:11
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  2. Magazin

Irmak Ünal ile Emre Karabacak, Eylül 2010'da nikah masasına oturmuştu. Kayla ve Vadi adlı 2 çocuğu olan çiftin evliliği 1 yıldır kötü gidiyordu.

EVLERİNİ AYIRAN ÇİFT, BOŞANMA KARARI ALDI

Evlerini ayıran Irmak Ünal ile Emre Karabacak anlaşmalı boşanmaya karar verdi.

Irmak Ünal boşanıyor

"KURTARMAYA ÇALIŞTIK AMA OLMADI"

"Posta'da yer alan habere göre; kızını ve oğlunu alıp Bodrum'da giden Irmak Ünal yakınlarına ''Kurtarmak için uğraştık, ama yapamadık'' dedi. Cihan Ünal'ın ilk eşi Sabiha Tarhan'dan olan Irmak Ünal'a kardeşi Yağmur Ünal destek oluyor.

Irmak Ünal boşanıyor

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