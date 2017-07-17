Irmak Ünal boşanıyor

Irmak Ünal ile Emre Karabacak, Eylül 2010'da nikah masasına oturmuştu. Kayla ve Vadi adlı 2 çocuğu olan çiftin evliliği 1 yıldır kötü gidiyordu.

EVLERİNİ AYIRAN ÇİFT, BOŞANMA KARARI ALDI

Evlerini ayıran Irmak Ünal ile Emre Karabacak anlaşmalı boşanmaya karar verdi.

"KURTARMAYA ÇALIŞTIK AMA OLMADI"

"Posta'da yer alan habere göre; kızını ve oğlunu alıp Bodrum'da giden Irmak Ünal yakınlarına ''Kurtarmak için uğraştık, ama yapamadık'' dedi. Cihan Ünal'ın ilk eşi Sabiha Tarhan'dan olan Irmak Ünal'a kardeşi Yağmur Ünal destek oluyor.