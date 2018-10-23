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Irmak Ünal pozu ve mesajıyla dikkat çekti

Ünlü oyuncu Irmak Ünal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Haber Merkezi | 23.10.2018 - 12:53..
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Geç saatte paylaştığı fotoğrafı takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Ünal'ın pozu kadar verdiği mesaj da dikkat çekti.

Irmak Ünal pozu ve mesajıyla dikkat çekti

ROWLING'İN SÖZÜYLE PAYLAŞIM

Uzun zamandır spor yaparak fit bir vücuda sahip olan Irmak Ünal'ın yaptığı paylaşımlar sevenleri tarafından büyük beğeni topluyor.

Ünal, son olarak evinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve Harry Potter kitabının yazarı J.K Rowling’e ait bir sözü paylaştı.

Fit anne Irmak Ünal-FOTO GALERİ

"Hepimizin içinde hem karanlık hem aydınlık vardır. Önemli olan hangisini seçtiğimizdir. Bizi biz yapan budur..."

Irmak Ünal pozu ve mesajıyla dikkat çekti

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