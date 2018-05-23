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İş adamları ve esnafı haraca bağlayan örgüte operasyon

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DHA | 23.05.2018 - 12:01..
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Zonguldak ve Ereğli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, geçen 10 Mayıs'ta 'adam öldürmeye teşebbüs, azmettirme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'dolandırıcılık', 'tefecilik', 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarını işleyenlere yönelik operasyon düzenledi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 38 şüpheli gözaltına alındı.

İş adamları ve esnafı haraca bağlayan örgüte operasyon

24 MAĞDUR VAR

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 14 fişek, 5 sustalı bıçak, 3 saplı bıçak, 44 kurusıkı fişek, 50 sis fişeği, muşta, cob, biber gazı, kılıç ve çek-senet ele geçirildi. Emniyette ifade veren şüphelilerden 24'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Suç örgütünün ilçedeki iş adamı ve esnafı haraca bağladığı iddia edildi. İlçedeki 24 kişinin de mağdur sıfatıyla ifadesinin alındığı öğrenildi.

İş adamları ve esnafı haraca bağlayan örgüte operasyon

14 KİŞİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen M. L. (39), S.Ö. (38), A.İ. (36), E.K. (36), Ş.D. (28), E.Ö. (35), Y.T. (35), H.İ (40), N.C. (37), Y.E. (39), N.İ. (52), K.Y. (22), R.D. (32) ve E.K. (24) sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

İş adamları ve esnafı haraca bağlayan örgüte operasyon

İş adamları ve esnafı haraca bağlayan örgüte operasyon

İş adamları ve esnafı haraca bağlayan örgüte operasyon

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