taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.841
USD
3,8902
EURO
4,8090
ALTIN
165,41
PETR
65,1500

İş görüşmesinden çıkıp metrobüsle eve dönerken öldürüldü

İstanbul'un Sefaköy ilçesinde, iş görüşmesinden olumlu sonuç aldıktan sonra heyecanla evine giderken metrobüs durağında tinercilerin saldırısına uğrayan Gürkan Aras, hayatını kaybetti.

İHA | 15.03.2018 - 14:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sefaköy'de geçtiğimiz pazartesi günü, özel bir üniversitenin ekonomi bölümünden mezun olan 24 yaşındaki Gürkan Aras, iş görüşmesi için gittiği Beylikdüzü’nden evine dönmek için metrobüs kullanmak istedi.

Sefaköy metrobüs durağı üst geçidinde önü tinercilerce kesilen Gürkan Aras bıçaklanarak yaralandı.

İş görüşmesinden çıkıp metrobüsle eve dönerken öldürüldü


İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Daha sonra hastaneye kaldırılan talihsiz genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gürkan Aras, Tuzla Şifa Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

İş görüşmesinden çıkıp metrobüsle eve dönerken öldürüldü


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Gelibolu’da kumdan heykeller sergilenecek
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla Gelibolu’da kumdan heykeller yapılıyor.
Göçmen leylekler Bilecik semalarında
Baharın müjdeleyicisi olan leyleklerin yüzlercesinin Bilecik semalarındaki uçuşu vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.
Merkez Bankası Beklenti Anketi'ni yayınladı
Merkez Bankası Beklenti Anketi'ni yayınladı.
Çukurca'da polis vatandaşla el ele
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle halk şenlikte bir araya gelerek halay çekti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uçak kazasında kızını kaybeden Hüseyin Başaran'ın acısı

Uçak kazasında kızını kaybeden Hüseyin Başaran'ın acısı

110
Topçular'da tramvay kazası

Topçular'da tramvay kazası

80
Hüseyin Bağcı'ya göre TSK insanların psikojisini bozdu

Hüseyin Bağcı'ya göre TSK insanların psikojisini bozdu

778
Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu

Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu

27
Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar

Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar

81
Afrin'de PKK tiyatrosu

Afrin'de PKK tiyatrosu

88
YPG rejimden beklediği desteği alamadı

YPG rejimden beklediği desteği alamadı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM