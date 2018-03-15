İş görüşmesinden çıkıp metrobüsle eve dönerken öldürüldü

Sefaköy'de geçtiğimiz pazartesi günü, özel bir üniversitenin ekonomi bölümünden mezun olan 24 yaşındaki Gürkan Aras, iş görüşmesi için gittiği Beylikdüzü’nden evine dönmek için metrobüs kullanmak istedi.

Sefaköy metrobüs durağı üst geçidinde önü tinercilerce kesilen Gürkan Aras bıçaklanarak yaralandı.





İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Daha sonra hastaneye kaldırılan talihsiz genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gürkan Aras, Tuzla Şifa Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.



