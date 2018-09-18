İş makinesi çalanlar yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Bolu Sanayi Sitesi’ne otomobille gelen ve yaşları 18 ile 22 arasında değişen 4 genç, bir iş yerine ait iş makinesinin 11 bin lira değerindeki 2 adet kepçesini otomobile yükleyerek çaldılar.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Ertesi gün iş yerine gelen ve parçanın yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kameralarını incelediğinde 4 şahsın kepçeyi çaldıklarını gördü.

İşletmecinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerine gelerek güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İnceleme sonrasında şahısların kimliklerini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren S.Y., Ş.T., T.K.T., S.E. ve çaldıkları kepçeyi sattıkları V.B.’yi gözaltına aldı. İfadeleri alınmak polis merkezine götürülen şahıslardan V.B., çalıntı mal satın almak suçundan cezai işlem uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Kepçeleri çalan 4 şüpheli ise, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rahat tavırlarıyla ve gülerek adliyeye gelen şüphelilerin, kameralara dönerek, “Çek ağabey çek. Zaten bir saat sonra çıkacağız” demesi dikkat çekti.