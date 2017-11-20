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İş makinesine çarpan cip takla attı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, iş makinesine çarparak, takla atan cipin sürücüsü Güray Meşe yaralandı.

20.11.2017 - 13:31
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Zonguldak'ın Ereğli- Devrek yolunun Solak köyü yol ayrımı mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Güray Meşe (42) yönetimindeki 67 LG 312 plakalı cip, Hamit Gültekin'in (28) kullandığı iş makinesine çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı.

İş makinesine çarpan cip takla attı

CİP SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Cip sürücüsü Meşe, araç içinde sıkışarak, yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan kurtardı. Meşe, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Meşe'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İş makinesine çarpan cip takla attı

İş makinesine çarpan cip takla attı

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