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'İşgalci İsrail, Orta Doğu'daki tüm kötülüklerin başı'

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, işgal güçlerinin, Orta Doğu'daki tüm kötülüklerin başı, çatışmanın kaynağı ve şiddetin nedeni olduğunu söyledi.

AA | 16.05.2018 - 05:08..
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CNN televizyonuna röportaj veren Safedi, "Doğu Kudüs, işgal altındaki Filistin toprağıdır. Daimi ve kalıcı barışın sağlanması için işgal ve zulümden kurtarılması ve 1967 sınırlarındaki bağımsız Filistin devletinin başkenti olması gerekir." dedi.

Safedi, Filistinlilerin, özgürlük ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması hakkını elde edemediği sürece şiddet sarmalının giderek büyüyeceğini kaydetti.

'İşgalci İsrail, Orta Doğu'daki tüm kötülüklerin başı'

Gazze Şeridi'nde işgal karşıtı gösteri yapan masum sivillere yönelik saldırıların, "gerekçesiz, hukuksuz ve insanlık dışı" olduğuna dikkati çeken Safedi, şu ifadeleri kullandı:

"İSRAİL, TÜM ŞİDDETİN NEDENİ"

"Hepimiz şunu iyi bilmeliyiz; işgal güçleri, Orta Doğu'daki tüm kötülüklerin başı, çatışmanın kaynağı ve şiddetin nedenidir. Filistinlilerin meşru taleplerinin enkazları üzerinde, kan ve şiddetin üstüne barış tesis edilemez. Barış; bağımsızlık, özgürlük ve onur üzerine inşa edilir."

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 3 bin 188 kişi yaralandı.

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