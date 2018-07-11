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Işıl Reçber formül verdi

Sosyal medya hesabında bikinili fotoğraflarını paylaşan Işıl Reçber, gelen yorumlar sonrasında tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 07:54..
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Eski kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, Bodrum'da tatil yaparken bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Daha önce bikinili olarak kameralara yakalanmak istemeyen Reçber, bu kez bikinili pozlarını kendi hesabından yayınladı.

Işıl Reçber formül verdi

"NEDEN KIZIYORSUNUZ Kİ"

Paylaşımları sonrasında ilginç yorumlar alan Işıl Reçber, hesabından bir de açıklama yaptı.

Reçber, “Sakin olun hanımlar bütün kış diyet yap, 13 yaşından beri spor yap e bi zahmet neden kızıyorsunuz ki sahte hesaplara kadar başvurmanın anlamı nedir.” dedi.

Işıl Reçber formül verdi

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