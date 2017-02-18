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Işıl Reçber: Rüştü'nün terlikleri bile ayağına getiririm

Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, ev hayatında bilinmeyenleri anlattı.

18.02.2017 - 09:45
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Eski futbolcu Rüştü Reçber'in tasarımcı eşi Işıl Reçber, Posta'dan Nazenin Tokuşoğlu'nun sorularını yanıtladı. "Her zaman her şey mükemmel olsun ve ben kontrol edeyim isterim" diyen Reçber, sözlerini şöyle sürdürdü:

TERLİKLERİNİ BİLE GÖTÜRÜRÜM, BU GEYŞALIK DEĞİL"

"Her zaman her şey mükemmel olsun ve ben kontrol edeyim isterim. Maalesef böyle bir yapım var. Çocukların okulu, kursu... Ben halledeyim isterim. Ev değiştireceğiz... 'Rüştü hiç uğraşmasın, ona sürpriz yapayım' derim. Terlikleri bile hemen kapıya götürürüm. Her şey yerleşmiş olsun isterim. Yanlış anlaşılmasın, bu geyşalık değil. Düzen hastalığı gibi düşünün. Böyle mutlu oluyorum ve bunu kendim için yapıyorum"

Işıl Reçber: Rüştü'nün terlikleri bile ayağına getiririm

"RÜŞTÜ'YLE 19 YAŞINDAYKEN EVLENDİM, 2 ÇOCUĞUMUZ VAR"

19 yaşındayken Rüştü Reçber'le evlendiğini söyleyen Işıl Reçber, çocuklarını da şu ifadelelerle anlattı:

"17 yaşında tanıştım Rüştü'yle 19 yaşında evlendim. İki çocuğumuz var. Oğlum 5 yaşında. Bir karış boyuyla, yatma saati gelince 'Bu evde kraliyet mi var' diyor. Hoşuma gidiyor. Kızım da aynı şekilde. Onu hakkını arayan birey olarak yetiştiriyorum. 'Haklısın bu yönden hiç bakmamıştım' diyorum. İleriki yaşantısında bu onun karakterli ve güçlü bir kadın olmasını sağlayacak"

Işıl Reçber: Rüştü'nün terlikleri bile ayağına getiririm

Işıl Reçber: Rüştü'nün terlikleri bile ayağına getiririm

Işıl Reçber: Rüştü'nün terlikleri bile ayağına getiririm

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