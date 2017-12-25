Işıl Reçber yeni evlerinin kapılarını açtı

Fenerbahçe’nin eski kalecisi Rüştü Reçber, eşi Işıl Reçber, çocukları Tuana ve Burak ile 1 ay önce Beykoz'daki yeni evlerine taşındı.

YENİ EV 650 METREKARE

Işıl Reçber kendi dekore ettiği 650 metrekarelik dört katlı villanın kapısını InStyle Home dergisine açtı.

Reçber verdiği röportajda “Gözüme ve vizyonuma güveniyorum. Tüm aileyi hoşnut eden, rahat, şık ve konforlu bir dekorasyona imza attım" dedi.

Evin duvarlarında Işıl Reçber’in sevdiği ressamların tabloları göze çarpıyor. Evin mobilyaları Roberto Cavalli ve Fendi markalı. Özel tasarım banyoda her tür lüks mevcut.