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Işıl Reçber'den eşi Rüştü'ye ilan-ı aşk

Evliliklerinin 20'nci yılını kutlayan Işıl Reçber "Rüştü'ye ilk günkü gibi aşığım" dedi.

29.05.2017 - 12:30
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Rüştü-Işıl Reçber çifti, 1995 yılında aşk yaşamaya başlamış, 1997'de nikah masasına oturmuştu. Tanıştıklarında Işıl Reçber 17, Rüştü 22 yaşındaydı.

EVLİLİKLERİNİN 20'NCİ YILINI KUTLADILAR

Tuğana ve Mehmet Burak adlarında iki çocuk sahibi olan çift, önceki gün evliliklerinin 20'inci yılını Bodrum'da bir otelde kutladı.

Rüştü'nün eşi Işıl Reçber

"RÜŞTÜ'YE İLK GÜNKÜ GİBİ AŞIĞIM"

Işıl Reçber, sosyal medya hesabından eşiyle el ele tutuştuğu fotoğrafını paylaşarak şu notu yazdı:

"Biz birlikte büyüdük. Rüştü'ye ilk günkü gibi aşığım. Ona olan sevgimin limiti yok. 17 yaşında tutuşan bu eller hiç ayrılmasın inşallah. Biz evleneli bugün 20 yıl olmuş maşallah. Sanırım biz birlikte büyüdük çocuk yaştan bu yana"

Işıl Reçber'den eşi Rüştü'ye ilan-ı aşk

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