Işın Karaca'nın eski eşi Sedat Doğan tanınmaz halde

Hakkında dolandırıcılıktan suç duyurusu bulunan Sedat Doğan, yeni bir hayat kurmak için Brezilya’ya gitmişti. Güney Amerika’da fotoğrafçılık yapıp geçimini sağlamayı planlayan Doğan’ın işleri istediği gibi gitmedi. Uyuşturucu madde kullanan ünlü isim bütün parasını Brezilya’da harcadı.

HIRSIZLIK YAPTI

Ailesinin yardımlarına rağmen maddi sıkıntılar çeken Doğan'ın hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Brezilya’da çeşitli suçlara karışan ünlü fotoğrafçı geçtiğimiz günlerde polisler tarafından yakalanıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Çıkan haberlerden sonra ailesi Sedat Doğan’ı Türkiye’ye gelmesi için ikna etti. Sedat Doğan ise her seferinde bilinmeyen bir nedenle ülkeye dönmekten vazgeçti.

3. KEZ GELMEDİ

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; ailesini daha önce 3 kez yüzüstü bırakan Sedat Doğan için önceki gün bir kez daha uçak bileti alındı. Anne Hicran Doğan, oğlunun dün akşam 22.00'da Atatürk Havalimanı'na ineceğini söyledi. Ancak, ailenin merakla beklediği Sedat Doğan o uçağa da binmedi.