İskandinav polisiyesinin yıldızı Jo Nesbo'dan 20 alıntı

Jo Nesbo, “Harry Hole” karakteri hakkında yazdığı romanlar sayesinde şöhreti yakalamış İskandinav polisiyesinin yıldızı parlamış yazarlarından. Aynı zamanda ünlü rock grubu “Di Derre”nin solistliğini de yapan yazar, polisiye ile yetinmeyip çocuk kitabı da yayımladı.

Çarpıcı bir anlatımı olan Nesbo’nun romanları, Norveç çapında bir buçuk milyonluk bir satış elde etmiş ve eserleri kırk dile çevrilmiş…

İşte Kitap Ayracı’nın Jo Nesbo eserlerinden seçtiği 20 çarpıcı alıntı…

İNSAN

Dr. Stockman'ın dediği gibi: "Dünyanın en güçlü insanı en yalnız insanıdır".

(Kurtarıcı)

*

- Bunun neye benzediğini az çok bilirim. Beslediklerin tarafından kovalanmak. Hayatta bu kez sen yardıma muhtaç olduğunda geri çevrilen olmak.

(Şeytan Yıldızı)

*

- İnsanın ölmesi, başına gelebilecek en kötü şey değildir. En kötüsü, yaşama sebebini yitirmektir.

(Nemesis)

*

- Hayatının geri kalanında ne yapacağını düşündü. Ve insanın doğru kararlar verip veremediğini, halihazırda hayattayken öğrenip öğrenemeyeceğini merak etti.

(Kurtarıcı)

*

Şaka yapmıyorum, Harry. Televizyon izlemek özgüveni arttırır. Ekrandaki insanların çoğunun ne kadar aptal olduğunu görünce kendini akıllı hissedersin.

(Yarasa)

KAÇIŞ

- İntihar başlı başına bir intikam eylemidir çoğunlukla. Seni hayal kırıklığına uğratmış insanların suçluluk duymalarını istersin.

(Nemesis)

*

- Sorduğun sorular için asla özür dileme; sormadığın sorular için özür dile.

(Nemesis)

*

- Aslında her birimiz kişilik bozuklukları yaşayan hastalıklı insanlarız. Ama ne kadar hasta olduğumuzu belirleyen şey eylemlerimiz oluyor.

(Kardan Adam)

*

- Herkes hayatın anlamını soruyor, ama ölümün anlamını soran yok.

(Nemesis)

*

- Herkes mahallenin delisini tanır, deli kimseyi tanımaz.

(Şeytan Yıldızı)

AŞK

- Beklenenler asla gelmez. Gelenler başkalarıdır.

(Şeytan Yıldızı)

*

- İnsan kendini eve kapatabilir ama uykudan kaçamazsın. Ve uykuda, kimse için saklanacak yer yoktur.

(Şeytan Yıldızı)

*

- Kim daha taş kalpli: Sevmekten vazgeçmeyen mi, yoksa sevilen ama karşılığını vermeyen mi?

(Şeytan Yıldızı)

*

- Para makyaj gibiydi; her şeyi gizler, her şeyi sağlardı. Satılık olmadığı söylenen şeyleri de: Saygıyı, takdiri, aşkı.

(Hayalet)

*

- İnsanlar anlamadıkları şeyden korkarlar. Korktukları şeyden de nefret ederler.

(Yarasa)

GERÇEKLER

- Dünyanın yuvarlak olduğu inancına karşı gelmek, onun düz olduğuna inanmak değildir.

(Kardan Adam)

*

- Gerçek şu ki kimse karnını gerçekle doyuramaz; o yüzden gerçek kimsenin umurunda bile değil...

(Yarasa)

*

- Oysa bu özgüveni kendi kusurlarını görmekten tamamen aciz olmasından kaynaklanıyordu.

(Nemesis)

*

- Ne aradığını bildiğini sanma hatasına düştüğünde, bulduğun başka şeyleri göremezsin.

(Nemesis)

*

- Bazen çözümü bir teleskopla aradığımı ama aradığım şeyin mercekteki bir leke kadar yakın olduğunu hissediyorum...

(Yarasa)

Damla Karakuş

[email protected]