İskeleye çarpan arabalı vapur, Tuzla'ya gönderildi

Marmara Adası İskelesi'nde geçen 12 Temmuz sabahı Avşa Adası'ndan 80'e yakın yolcu ve 15 araç alıp saat 06.30 sıralarında Marmara Adası'na gelen 'Çanakkale' adlı araba vapuru, yanaşmak istediği iskeleye çarptı.

ARABALI VAPUR BAKIM İÇİN TUZLA'YA GÖNDERİLDİ

Yolcuların korku ve paniğe kapıldığı kazada can kaybı olmadı. Araba vapurunda mahsur kalan yolcular iş makinaları ve merdivenler ile tahliye edildi. İskeleye büyük hasar veren kaza sonrası yolcular ise aynı gün kooperatiflere ait gemilerle Erdek'e gitti. GESTAŞ Firması'na ait olan araba vapuru dalgıçların uzun süren çalışması sonrası kaza yaptığı iskeleden bu sabah kurtarıldı, pervane kısmında meydana gelen hasarın onarılması için İstanbul Tuzla Tersanesi'ne gönderildi.

Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, yaz aylarında Marmara Adası'ndan Erdek ilçesine her gün karşılıklı olaraken az 3 araba vapuru seferi yapıldığını belirterek, kazanın seferlerin aksamasına neden olmadığını açıkladı.























