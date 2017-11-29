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İşkenceci general duruşmada zehir içti

Eski Hırvat General Praljak, 20 yıl ceza aldı ve duruşmada hiç beklenmedik bir olaya imza attı.

AA | 29.11.2017 - 14:04..
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Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (ICTY) görülen "Prlic ve diğerleri" davasının temyiz duruşmasında, 20 yıl hapse mahkum edilen eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın zehir içtiğini iddia etmesinin ardından duruşmaya son verildi.

2013 yılında açıklanan ilk kararda, Bosna'daki savaşta işledikleri suçlar nedeniyle toplam 111 yıl hapse mahkum edilen Hırvat askeri ve siyasi yetkililerin temyiz duruşması bugün yapıldı.

İşkenceci general duruşmada zehir içti

ICTY Temyiz Konseyi, Bosna Hersek'teki sözde Hersek-Bosna Hırvat Cumhuriyeti (HR-HB) Başbakanı ve Hırvat Savunma Konseyi (HVO) Başkanı Jadranko Prlic'e 25 yıl hapis cezası verirken, HR-HB Savunma Bakanı Bruno Stojic'e ise 20 yıl hapis cezası verdi.

ZEHİR İÇTİĞİ İDDİASIYLA DURUŞMA SONLANDI

HVO ana üs komutanı Hırvat general Slobodan Praljak'a da daha önce verilen 20 yıl hapis cezası onaylandı. Ancak kararın açıklanmasının ardından, yüksek sesle cezayı kabul etmediğini söyleyen Praljak'ın, zehir olduğu iddia edilen bir şey içtiği görüldü. Temyiz Konseyi, Praljak'ın zehir içtiğinin iddia edilmesinin ardından duruşmayı sonlandırdı.

İşkenceci general duruşmada zehir içti VİDEO

İşkenceci general duruşmada zehir içti

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