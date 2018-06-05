İSKİ'den İstanbul'a dev çevre yatırımları

İBB'nin stratejik planlamaları ve İSKİ’nin atık su arıtma tesisleri, atık su tünelleri, dere ıslahları ve deniz deşarj üniteleri ile Marmara Denizi yüzülebilir hale geldi. Arıtma tesislerini ileri biyolojik arıtmaya çeviren ve yeni inşa edilen tesisleri de ileri biyolojik olarak yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ'nin yeni hedefleri literatürlere girecek.

HEDEF YÜZDE 100 BİYOLOJİK ARITMA

Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 2. Kademesi 2018 yılında hizmete alınıyor. Tesisin toplam maliyeti 500 milyon lira.

Mevcut Baltalimanı Atık Su Ön Arıtma Tesisi, günlük 600.000 m 3 kapasiteye sahip “biyolojik arıtmaya” dönüştürülüyor. Tesis, 2 milyon 400 bin nüfusun atık sularını arıtacak. Toplam maliyeti 280 milyon lira olan tesisin, 2020 yılında hizmete alınması hedeflenmektedir.

Biyolojik arıtmaya dönüştürülecek diğer bir tesis; Yenikapı. 1 milyon 800 bin kişiye hizmet verecek şekilde dizayn edilen Yenikapı Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi günlük 450.000 m3 kapasiteye sahip olacak. Tesisin maliyeti 255 milyon lira.

Tuzla Atık Su Arıtma Tesislerinin 3. kademesinde de çalışmalar başladı. Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe günlük 400.000 m3 kapasiteye sahip olacak. Çalışmaları sona erdiğinde Tuzla Tesislerinin toplam atık su arıtma kapasitesi 650.000 m 3 ’e ulaşacak. Tesisin 3. Kademesinin maliyeti ise; 300 milyon lira.

İSKİ, ayrıca Kadıköy Biyolojik ve Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerinin de planlamasını yapıyor. İhale aşamasında olan Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 1 milyon 800 bin nüfusa hizmet edecek. Kapasitesi 435.000 m 3 olacak tesisin maliyeti 700 milyon lira. Tesis tamamen “membran prosesi” ile arıtma yapacak.Kadıköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ise 2 milyon 200 bin nüfusun hizmetinde olacak. 400 milyon liraya mal olacak tesisin kapasitesi 550.000 m3.

İSKİ tesislerinde membran teknolojisini de kullanmaya başladı. Membran teknolojilerinde atık sular kurşun, baryum, krom, civa, sodyum, kadminyum, florür, nitrit, nitrat ve selenyum gibi tüm maddelerden tamamen arıtılabilmektedir. Membran teknolojisi Ağva İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde hali hazırda bulunmakta ve aktif olarak çalıştırılmaktadır. Tesisin maliyeti 7 milyon 500 bin lira.

YER ALTINDA DEV ÇALIŞMA

İstanbul atık su ağları ile örülüyor. Atık sular havzalardan toplanarak, çevreye zarar vermeden tüneller vasıtasıyla atık su arıtma tesislerine ulaştırılıyor. İnşası devam eden, Cendere-Baltalimanı, Galata-Baltalimanı ve Kemerburgaz-Ayazağa Atık Su Tünelleri ile ihale aşamasındaki Ambarlı ve Ataköy Atık Su Tünellerinin toplam maliyeti 365 milyon lira.

Çırpıcı-Kazlıçeşme Tünelinin inşası ise 2018 Mayıs ayında sona erdi. Kemerburgaz-Ayazağa Atık Su Tüneli’nde çalışmalar devam ediyor.

TAŞKIN RİSKİNE KARŞI DERE ISLAHLARI

İSKİ’nin diğer önemli çevre yatırımları ise dere ıslahları. Özellikle şehir içinde kalan derelerin ıslah çalışmalarına büyük önem veren İSKİ, yetersiz dere kesitlerini yeniden düzenleyerek sel riskini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Ayrıca İSKİ, dereler vasıtasıyla açıktan akan atık suların çevreye ve denizlere zarar vermesini engellemek için kalıcı çözümler geliştirmektedir.

Şiddetli yağışlarda can ve mal kayıplarına sebebiyet veren dereler başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle birlikte 19 kilometresi 2017 yılında gerçekleştirilen toplamda 507 km dere ıslahı tamamlandı. 2018 yılı sonuna kadar da 16,4 km daha dere ıslahı yapılması hedeflenmektedir.

İSTANBUL’UN YENİ YEŞİL ALANI DERE KENARLARI

İSKİ sadece ıslahla yetinmiyor, derelerin etrafındaki alanların peyzajlarını da planlıyor. Dere ıslahlarında görselliğe, ince işçiliğe de önem veriyor. Islah yapılan derelerde yürüme, mesire ve rekreasyon alanları oluşturuyor. Bu yıl içerisinde gerçekleşecek olan peyzaj dere ıslahlarına İSKİ, 211 milyon lira harcayacak.

Sultanbeyli ve Sancaktepe İlçelerinde 270.000 m 2 , Tuzla’da 130.000 m 2 , Beykoz’da 40.000 m 2 , Arnavutköy’de 150.000 m 2 ve Çekmeköy’de 57.000 m 2 yeşil alan ve rekreasyon alanı İstanbulluların hizmetine sunulacaktır. Ayrıca, peyzajlı dere projeleri kapsamında yaklaşık 68 bin ağaç fidanı, 512 bin çalı fidanı ve 100 bin adet mevsimlik çiçek dikilecektir.

Bu çalışmaların haricinde, Büyükçekmece’de kamulaştırılan 120.000 m 2 ’lik mutlak koruma alanlarının 2018 sonuna kadar ağaçlandırılması ve peyzajının yapılması hedeflenmektedir.