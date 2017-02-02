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İskoçya'da taciz yayınına kamu hizmeti cezası

İskoçya'da bir partide uyuya kalan 21 yaşındaki genç kızın taciz edildiği görüntüleri paylaşan Fraser Anderson, kamu hizmeti cezası aldı.

02.02.2017 - 16:07
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İskoçya’nın Stirling kentinde yaşayan Tracie Aldridge (21), iki sene önce katıldığı bir partide uyuyakaldığı sırada Jordan Binnie (24) adlı bir gencin cinsel saldırısına uğramıştı.

Süpürge ile uykuda olduğu sırada tacize uğrayan genç kadının uygunsuz görüntülerini Snapchat’te yayınlanlayan gençlerin cezası belli oldu.

İskoçya'da taciz yayınına kamu hizmeti cezası

GÖRÜNTÜLER SNAPCHAT'E YÜKLENDİ

Binnie’nin temizlik süpürgesi kullanarak cinsel tacizde bulunduğu İskoç kadın, başına gelen talihsiz olayı ertesi gün uyandığında, partiye katılan Fraser Anderson (24) adlı bir gencin Snapchat’e yüklediği canlı yayın görüntüleri sayesinde öğrendi.

İskoçya'da taciz yayınına kamu hizmeti cezası

12 AY HAPİS CEZASI

Uyuduğu sırada Aldridge’e cinsel saldırıda bulunan Binnie, 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SNAPCHAT YAYININA KAMU CEZASI

Genç kadının kişilik haklarını hiçe sayarak uygunsuz görüntülerini Snapchat’te yayınlayan Anderson’a ise kamu hizmeti cezası verildi.

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