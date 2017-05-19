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İŞKUR'dan dijital girişimcilik eğitimi

Türkiye İş Kurumu Google ile işbirliği yaparak gençlerin yeni gelir kapısı YouTuber’lık eğitimlerine başladı.

19.05.2017 - 06:38
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İŞKUR'dan dijital girişimcilik eğitimi

Türkiye İş Kurumu Google ile işbirliği yaparak gençlerin yeni gelir kapısı YouTuber’lık eğitimlerine başladı. Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) da bu konuda önemli bir adım attı.

AYLIK KAZANÇ 10 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKABİLİYOR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Kurum, Google ile işbirliği yaparak gençlerin yeni gelir kapısı 'YouTuber'lık eğitimlerine başladı. Türkiye'de bu işi yapan gençlerin kurduğu ve takipçi sayısı 2 milyona ulaşan, görüntüleme oranı yüksek YouTube kanallarından aylık kazanç 10-30 bin lirayı bulabiliyor.

"TÜRKİYE İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM HAREKETİ"

Türkiye İş Kurumu "Türkiye İçin Dijital Dönüşüm Hareketi" kapsamında gençlerin, girişimci adaylar dijital becerileri geliştirilecek. İŞKUR Genel Müdürü İsmet Köksal başkanlığında Google Türkiye Ofisi'yle yapılan toplantıda dönüşüm hareketine ilişkin planlama yapıldı. İlk etapta Bursa, Kayseri, Van, Gaziantep, Samsun ve Antalya'da başlayan eğitimlerle gençlere yeni iş olanaklarının yaratılması hedefleniyor.

NASIL YOUTUBER OLUNUR EĞİTİMİ VERİLECEK

Google tarafından üniversitelerdeki irtibat noktaları aracılığıyla, girişimcilik eğitim programından yararlanan gençlere "dijital girişimcilik", "Nasıl YouTuber olunur?" eğitimleri veriliyor. Ayrıca İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa'da da girişimcilik eğitim programından yararlanan gençlere de dijital girişimcilik konusunda eğitim veriliyor. YouTube verilerine göre mobil cihazlar üzerinden video görüntüleme oranı her yıl 2 kat artıyor. Google'ın gelirinin 4 milyar dolarının geldiği YouTube kullanıcılarının büyük bölümü lise ve üniversiteli gençlerden oluşuyor.

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