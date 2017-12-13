İslam İşbirliği Teşkilatı Nedir

İstanbul'da bugün toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı, Kudüs'ün kaos ortamını değerlendirmek ve İslam alemi geneli, Filistin özelinde hakkı savunmak için bildiri yayınladı. Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olduğunu kabul eden örgüt tarihi bir adım attı. Peki kimdir bu İİT?

İSLAM İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ NEDİR

1969 yılında kurularak İslam dünyasının çıkarlarını koruma misyonu ile hareket eden ve 2011 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ismini alan örgüt. Türkiye'nin de kuruluş tarihinden bu yana içerisinde yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı 57 ülkenin üyeliğinden oluşmaktadır.

1696 yılınad Aksa'nın yakılması ile oluşturulan bu örgüt o tarihten bu yana İslam ülkelerinin yaşadığı diplomatik problemleri çözmek ve hakkı savunmak misyonu ile hareket etmekedir.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan merkezi, bir genel sekreter ve dönem başkanı tarafından idare edilmektedir.

ÜYE ÜLKELER

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Brunei, Burkina-Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Guyana, Irak, İran, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Komorlar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Mali, Mısır, Moritanya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Surinam, Suudi Arabistan, Tacikistan, Togo, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Umman, Ürdün, Yemen, Suriye (Üyeliği 14-15 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 4. Olağanüstü İİT Zirvesi’nde askıya alınmıştır.)