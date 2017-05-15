taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.628
USD
3,5589
EURO
3,8955
ALTIN
140,92
PETR
51,8400

İslam Kalkınma Bankası 453 milyon dolarlık projeye onay

İslam Kalkınma Bankası, Tunus, Uganda, Ürdün ve Surinam Cumhuriyeti'ndeki çeşitli projelere finansman sağladı.

15.05.2017 - 10:10
  1. Haberler
  2. Projeler
İslam Kalkınma Bankası 453 milyon dolarlık projeye onay

İslam Kalkınma Bankası; 200 milyon doları Türkiye'de yenilenebilir enerji projelerine olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerine 453.3 milyon dolar finansman sağlama karar aldı.

İslam Kalkınma Bankası 453 milyon dolarlık projeye onay

200 MİLYON DOLAR FİNANSMAN ALINACAK

Kalkınma bankasının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Türkiye'nin Temiz Enerji ve Enerji Altyapı Programı 200 milyon dolar finansman alacak.

Tunus'ta yürütülen su projesine 78.7 milyon dolar, Ürdün'deki sağlık projesine ise 79 milyon dolar kaynak sağlanacak. Geri kalan kaynak iste Uganda, Surinam, Kenya ve Rwanda'daki projelere ayrılacak.

İslam Kalkınma Bankası 453 milyon dolarlık projeye onay

TÜRKİYE'DEKİ PROJELERE DE KAYNAK SAĞLANDI

İslam Kalkınma Bankası, Türkiye'de ağırlıklı olarak finans ve taşımacılık sektörlerindeki projelere geçen yıl 1.5 milyar dolar, 2015 yılında 1.4 milyar dolar kaynak sağladı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Marmaris'teki feci kaza kamerada

Marmaris'teki feci kaza kamerada

188
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de gündemi değerlendirdi

79
Hülya Avşar yatak reklamında oynadı

Hülya Avşar yatak reklamında oynadı

52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PYD ve ABD açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PYD ve ABD açıklaması

61
Cengiz Semercioğlu: Arda kendini kaybediyor

Cengiz Semercioğlu: Arda kendini kaybediyor

37
Microsoft'dan WannaCrypt Virüsü açıklaması

Microsoft'dan WannaCrypt Virüsü açıklaması

16
Macron'dan kıyafet açıklaması

Macron'dan kıyafet açıklaması

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM