İslam Kalkınma Bankası 453 milyon dolarlık projeye onay

İslam Kalkınma Bankası; 200 milyon doları Türkiye'de yenilenebilir enerji projelerine olmak üzere Ortadoğu ve Afrika ülkelerine 453.3 milyon dolar finansman sağlama karar aldı.

200 MİLYON DOLAR FİNANSMAN ALINACAK

Kalkınma bankasının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Türkiye'nin Temiz Enerji ve Enerji Altyapı Programı 200 milyon dolar finansman alacak.

Tunus'ta yürütülen su projesine 78.7 milyon dolar, Ürdün'deki sağlık projesine ise 79 milyon dolar kaynak sağlanacak. Geri kalan kaynak iste Uganda, Surinam, Kenya ve Rwanda'daki projelere ayrılacak.

TÜRKİYE'DEKİ PROJELERE DE KAYNAK SAĞLANDI

İslam Kalkınma Bankası, Türkiye'de ağırlıklı olarak finans ve taşımacılık sektörlerindeki projelere geçen yıl 1.5 milyar dolar, 2015 yılında 1.4 milyar dolar kaynak sağladı.