'İslam ve İbadet Esasları' kitabı yayımlandı

lmihâl kitapları, kişinin günlük hayatta sıkça karşılaştığı meselelere, özellikle de kulluk görevlerine ilişkin dinî bilgiler veren metinlerdir. Nevşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Telkenaroğlu'nun yeni kitabı kitapseverlerle buluştu.
Namaz kılan kişinin tahâret hükümlerini, ticaretle uğraşan kişinin faiz konularını, malı olanın zekât hükümlerini, hacca gidecek kişinin hac ahkâmını bilmesi farzdır. Bu bağlamda ilmihâl (durum bilgisi) kavramı, içinde bulunulan konumun gerektirdiği temel fıkhî bilgiler anlamında kullanılmaktadır.
Telkenaroğlu
Yazar: M. Rahmi Telkenaroğlu
Yayınevi: Beyan Yayınları
Türü: Tasavvuf
Yayım yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 268
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