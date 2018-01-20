'İslam ve İbadet Esasları' kitabı yayımlandı

TSK : İdlib bölgesinde, 3 Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Manisa Saruhanlı ilçesinde geçen yıl yıkılan caminin ardından yenisi yapılana kadar 'Ölmeyi yasaklıyorum' anonsu yapan Muhtar Bilal Arslan, yeni camiye kavuştu.

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Kripto paraların piyasa hacmi artışta

Kripto paralar ile ilgili düzenleme ve kısıtlama haberinin etkisiyle piyasada görülen sert düşüşler sonrasında sanal para birimleri tekrar yükselişe geçti.