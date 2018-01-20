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'İslam ve İbadet Esasları' kitabı yayımlandı

Doç Dr. M. Rahmi Telkenaroğlu'nun kitabı, Beyan Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Haber Merkezi | 20.01.2018 - 09:40..
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lmihâl kitapları, kişinin günlük hayatta sıkça karşılaştığı meselelere, özellikle de kulluk görevlerine ilişkin dinî bilgiler veren metinlerdir. Nevşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Telkenaroğlu'nun yeni kitabı kitapseverlerle buluştu.

Namaz kılan kişinin tahâret hükümlerini, ticaretle uğraşan kişinin faiz konularını, malı olanın zekât hükümlerini, hacca gidecek kişinin hac ahkâmını bilmesi farzdır. Bu bağlamda ilmihâl (durum bilgisi) kavramı, içinde bulunulan konumun gerektirdiği temel fıkhî bilgiler anlamında kullanılmaktadır.

'İslam ve İbadet Esasları' kitabı yayımlandı

 

'İslam ve İbadet Esasları' kitabı yayımlandı

Telkenaroğlu

Yazar: M. Rahmi Telkenaroğlu

Yayınevi: Beyan Yayınları

Türü: Tasavvuf

Yayım yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 268

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Beyan Yayınları

Kitap sayfası için iletişim:

[email protected]

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