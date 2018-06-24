taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

İsmail Metin Temel'in memleketinden CHP'ye 1 oy

Muharrem İnce'nin "Apoletlerini sökeceğim" dediği 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in memleketi Bayburt'un Taht köyünden CHP'ye sadece 1 oy çıktı.

DHA | 24.06.2018 - 21:26..
  1. Haberler
  2. Gündem
İsmail Metin Temel'in memleketinden CHP'ye 1 oy

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mayıs'ta Malatya’da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından organize edilen iftar yemeğinde, kendisini eleştirdiği konuşmasını alkışladığı 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’e, "Apoletlerini sökeceğim" ifadeleri ile tepki göstermişti. Korgeneral Temel’in baba ocağı Bayburt’un merkeze bağlı Taht köyündeki vatandaşlar, İnce’nin sözlerine tepkilerini dile getirmişti.

153 SEÇMENDEN SADECE 1 OY

Tek sandık kurulan Taht köyünde 153 seçmen oy kullandı. Tüm oyların geçerli sayıldığı köyde, Cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan’a 145, Meral Akşener’e 4, Temel Karamollaoğlu’na 3, Muharrem İnce’ye ise 1 oy çıktı. Seçim sonuçlarının partilere göre dağılımında ise AK Parti 124, MHP 21, Saadet Partisi 3, İyi Parti 4 ve CHP 1 oyda kaldı.

İnce'nin hedefi Korgeneral İsmail Metin Temel VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye’nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye’nin ilk Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

672
Muharrem İnce oyunu kullandı

Muharrem İnce oyunu kullandı

526
Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

171
Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

850
Piyasaya 1.95'ten patates arzı başladı

Piyasaya 1.95'ten patates arzı başladı

140
FOX TV'de yüzler düştü

FOX TV'de yüzler düştü

153
Muhaliflerin İnce-başörtülü kadın yalanı çöktü

Muhaliflerin İnce-başörtülü kadın yalanı çöktü

258
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM