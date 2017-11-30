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İsmail Türüt'ten Nur Yerlitaş'a sert sözler

İsmail Türüt, Nur Yerlitaş için "Hem ismine hem de soy ismine hiç yakışmadı. İkisinin de değişmesi lazım" dedi.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 08:10..
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Ünlü modacı Nur Yerlitaş'a şehitler hakkında söylediği skandal sözler nedeniyle toplumun her kesiminden tepki geldi.

"ZAVALLI TEKİ NUR"

Karadenizli şarkıcı İsmail Türüt de Nur Yerlitaş'a şehitler için yaptığı saygısılık nedeniyle çok sert tepki gösterdi. Kendisinin şehit dayısı olduğunu söyleyen İsmail Türüt "Şehitlik makamı çok büyüktür bunu anlamayan Nur Yerlitaş zavallının tekiymiş kendisini kınıyorum" dedi.

"İSMİNİ NURSUZ OLARAK DEĞİŞTİRSİN"

"İsmi Nur, hemen ismini değiştirmesi lazım" diyen ünlü sanatçı "Nur ama Nursuz gibi... Bence Nursuz olmalıdır. Soyadı Yerlitaş, yerli olamaz bu hemen kendisine yabancı yazmak lazım. Hem ismine hem de soy ismine hiç yakışmadı. İkisinin de değişmesi lazım. O şehidi doğuran da bir kadın sen de bir kadınsın dikkat etmen lazım. Bunlar bu değerlerden anlayamazlar anlayanları da afaroz ederler. Bu bölücüleri övenleri baş tacı ederler bu ülkede, bunları yaşadık. Nur Hanım'ın yaptığı ne ilk ne de son olacak. Özür dilemişse üstüne fazla gitmemek lazım ama ben kendisini şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

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