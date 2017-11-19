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İspanya Devlet Başsavcısı Maza öldü

Eski Katalonya hükümet üyelerinin tutuklu yargılanmaları için yasal süreç başlatan Jose Manuel Maza Martin, Arjantin'de enfeksiyondan öldü.

19.11.2017 - 05:07
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İberya-Amerika Savcılar Derneğinin bir toplantısı için bulunduğu Buenos Aires'te enfeksiyon teşhisiyle bir hastanenin acil servisine kaldırılan Maza, 24 saatten kısa bir sürede hayatını kaybetti. 66 yaşında yaşama veda eden Maza, 25 Kasım 2016 tarihinde Bakanlar Kurulunun kararıyla Devlet Başsavcısı olarak atanmıştı.

OFFSHORE SİRKETİNDEN AKLANMIŞTI

Maza, babasından miras kalan Panama'daki offshore şirketinin ortaya çıkmasından dolayı 16 Mayıs'ta Adalet Bakanı Rafael Catala ile birlikte mecliste hakkında verilen güvensizlik önergesinin reddedilmesiyle koltuğunu korumuştu.

İspanya Devlet Başsavcısı Maza öldü

KATALAN YÖNETİCİLERİN TUTUKLANMASINI İSTEMİŞTİ

27 Ekim'de Katalonya yerel parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinin ardından Maza hızlı bir şekilde yasal süreç başlatarak, eski Katalonya hükümet üyeleri ve eski Katalonya Parlamento Başkanı ile Divan Kurulu üyelerinin "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlarından tutuklu yargılanmalarını istemişti.

Bu arada İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Başsavcı Maza'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Teşekkürlerim ve saygım, bir ömür boyu devlete hizmet eden Devlet Başsavcısı Jose Manuel Maza Martin'edir. Huzur içinde yat." ifadelerini kullandı.

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