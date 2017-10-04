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İspanya Kralı 6. Felipe'den Katalonya'ya tepki

Madrid-Barselona yönetimi arasında soğuk referandum rüzgarları esmeye devam ederken, İspanya Kralı 6. Felipe de tartışmalara dahil oldu.

04.10.2017 - 09:23
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İspanyol monarşisinin başındaki isim olan Karl 6. Felipe suskunluğunu bozarak referandum konusunda ulusa sesleniş gerçekleştirdi.

İspanya Kralı 6. Felipe'nin ulusa seslenişi - FOTOGALERİ

İspanya Kralı 6. Felipe'den Katalonya'ya tepki

"KATALANLAR HALKI BÖLMEYE ÇALIŞTI"

Kral 6. Felipe, Kraliyet Sarayı'nda televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, bağımsızlık referandumu yapan Katalonya hükümetini eleştirdi.

Felipe, "Katalonya yönetimi, Katalan halkını böldü ve karşı karşıya getirdi, İspanya'nın birliğini ve ulusal egemenliğini parçalamaya çalıştı, anayasayı, demokrasiyi ve İspanyol devletinin güçlerini sistematik bir şekilde çiğnediler. Bu otoriteler, açık ve net bir şekilde demokrasi ve hukukun tamamen dışında kaldılar." diyerek Katalanları adeta azarladı.

İspanya Kralı 6. Felipe'den Katalonya'ya tepki VİDEO


İspanya Kralı 6. Felipe'den Katalonya'ya tepki

"BİRLİK İÇİN MÜCADELE"

Katalonya'da yaşanan durumun altını çizen Kral 6. Felipe, İspanyol halkına "ülkenin birliğini, anayasal düzeni ve yasalara saygıyı garanti etme" sözü verdi.

"Zor bir dönemden geçiyoruz ama bunu aşacağız." diyen İspanya Kralı, "Katalonya'da yaşayıp özerk yönetimin tavırlarından dolayı çok endişeli olanlar da şunu bilmeliler, yalnız değilsiniz ve olmayacaksınız. İspanya'nın geri kalanının tüm dayanışması ve desteği sizin yanınızda. Haklarınızın ve özgürlüklerinizin savunması, hukuk devletinin garantisi her zaman yanınızda olacaktır." şeklinde konuştu.

"EN İYİ İSPANYA'DA KATALONYA DA OLACAK"

Kral 6. Felipe ayrıca, Katalonya yönetiminin sorumsuz davranışlarının, Katalonya ve İspanya'nın ekonomik ve sosyal istikrarını riske atabileceğini vurgulayarak, bir an önce anayasal düzene geri dönmeleri çağrısı yaptı.

İspanya Kralı 6. Felipe'den Katalonya'ya tepki

Bu zamanların da geçeceğini belirten 6. Felipe, ülkeyi sakinlipe davet etti;

"Çok zor anlar ama buradan çıkacağız. Katalonya'da olanlardan dolayı rahatsızlık hissedenlere ve üzüntüye kapılanlara sakinlik, güven ve umut mesajı vermek istiyorum. Çünkü ülkemize güveniyoruz ve kendimizden gurur duyuyoruz. İspanya bu yolda kararlılıkla ve sakin bir şekilde ilerlemeye devam edecektir. Hepimizin arzu ettiği bu en iyi İspanya yolunda Katalonya da olacaktır." dedi.

İspanya Kralı 6. Felipe'den Katalonya'ya tepki

KRAL'IN KONUŞMASINA BÜYÜK İLGİ

Kral'ın konuşması ulusal televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanırken, bu konu hakkında daha önce konuşmayan ve ne diyeceği konusunda büyük meraklar olan Kral Felipe'nin ulusa seslenişi büyük ilgi çekti.

İspanya Kralı 6. Felipe'den Katalonya'ya tepki

İnsanların cep telefonlarından da takip ettiği bu ulusa sesleniş kafeler, restoranlar, ve dışardaki insanlar tarafından da an be an izlendi. Barselona tarafında bulunan Katalanlar Felipe'nin konuşmasına tepki gösterdi.

İspanya Kralı 6. Felipe'den Katalonya'ya tepki

İspanya Kralı 6. Felipe'den Katalonya'ya tepki

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