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İspanya ordusu askeri sevkiyat başlattı

İspanya ordusu, İspanyol polisine lojistik destek için Katalonya bölgesine askeri sevkiyata başladı.

05.10.2017 - 01:06
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İspanya ordusu askeri sevkiyat başlattı

İspanya'nın Katalonya bölgesinde bağımsızlık yanlısı Katalanlar ile İspanya polisi arasındaki çatışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Barcelona sokaklarında referandum öncesi ve sonrasındaki portestolar bastırılmaya çalışılıyor. İspanyol polisi zaman zaman sert müdahalelerde bulunurken her iki cephe liderlerinden de sert açıklamalar geliyor.

İspanya ordusu askeri sevkiyat başlattı

"BAĞIMSIZLIK İLAN EDEBİLİRİZ"

İspanya Kralı Felipe, referandumu tanımadığını açıklamıştı. Ardından Katalan lider Carles Puigdemont ise son yaptığı açıklamada referandum sonucunun uygulanabileceğini yani bölgenin bağımsızlık ilan edebileceğini söyledi. Ancak bunun zamanı için açık bir tarih vermedi.

İspanya ordusu askeri sevkiyat başlattı

İKİ AYRI KONVOY GİTTİ

Bölgede gerilim devam ederken İspanya cephesinden yeni bir hamle geldi. Katalonya sınırında yer alan La Panadella bölgesinde bir askeri sevkiyat gerçekleştiriliyor. İspanya Savunma Bakanlığı tarafından dün gerçekleştirilmesi emredilen konvoyların sayısının iki olduğu belirtiliyor. Buna göre konvoylarla 20 adet kamyonun askeri malzeme ve mühimmat taşıdığı belirtiliyor.

"BU BİR İŞGAL GİRİŞİMİ"

İspanya ordusunun bölgeye direkt olarak müdahale edebileceği iddia edilirken Katalanlar sosyal medyadan duruma sert tepki göstererek bunun bir işgal girişimi olduğunu belirtiyor.

İspanya ordusu askeri sevkiyat başlattı

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