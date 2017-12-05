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İspanya Yüksek Mahkemesi'nden yeni karar

Mahkeme, Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve dört kabine üyesi hakkında uluslararası yakalama kararını kaldırdı.

Haber Merkezi | 05.12.2017 - 13:16..
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Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve dört kabine üyesi hakkında alınan yakalama kararı bugün İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından geri alındı.

TUTUKLAMA TALEBİ GERİ ALINDI

İspanya Yüksek Mahkemesi salı günü yaptığı açıklamada, Katalonya eski lideri Carles Puigdemont ve dört kabine üyesi hakkındaki tutuklama emrinin kaldırıldığını açıkladı. İspanya Yüksek Mahkemesi, "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan eski Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont hakkındaki uluslararası tutuklama ve iade talebini geri çekti.

İspanya Yüksek Mahkemesi'nden yeni karar

Dün, Belçika mahkemesinin, eski Katalonya özerk yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve 4 eski bakanın İspanya'ya iade edilip edilmemesine ilişkin kararını 14 Aralık'ta vereceği bildirilmişti. Puigdemont ve 4 eski bakan, haklarındaki tutuklama ve iade talebi nedeniyle Belçika'da ikinci kez mahkemeye çıktı.

KARAR 14 ARALIK'TA VERİLECEK

Sabah saatlerinde başkent Brüksel'deki mahkeme binasına gelen eski Katalan yöneticiler, içeride yaklaşık 4 saat kalmıştı. Puigdemont'un avukatı Paul Bekaert, duruşma sonunda yaptığı açıklamada, mahkemenin eski Katalan yöneticiler hakkındaki iade talebine ilişkin kararını 14 Aralık'ta vereceğini açıklamıştı.

İspanya Yüksek Mahkemesi'nden yeni karar

İNSAN HAKLARININ ENGELLENMESİ TEHLİKESİ VURGULANDI

Bu kişiler haklarındaki suçlamaların Belçika'da cezaya tabi olmadığını, dolaysıyla iade talebinin de temelinin bulunmadığını söyleyen Bekaert, "Ayrıca İspanya'da insan haklarının engellenmesi tehlikesini de vurguladık." demişti.

Dün ayrıca, Geçen hafta tutukluların ifadelerini bir kez daha alan Yüksek Mahkeme Hakimi Pablo Llarena, savcılığın talebine karşın 6 eski Katalan yetkili için şartlı tahliye kararı almıştı.

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