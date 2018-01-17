İspanya'da 5 asırlık gelenek: Atlar günahlarından arındı

Atların ateşten atlatılmasına dayanan beş asırlık İspanyol geleneği "Las Luminarias" (Kandiller), başkent Madrid'in kuzeybatısındaki Avlia kentine bağlı San Bartolome de Pinares kasabasında yapıldı.

Evcil hayvanların koruyucusu kabul edilen azizin anısına "Aziz Anthony Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlik, akşam küçük ölçekli bir bandonun sokaklarda gezmesiyle başladı.

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ATLAR PAPAZ TARAFINDAN KUTSANDI

Havanın tamamen kararmasının ardından, yaklaşık 600 kişinin yaşadığı kasabanın sokaklarında 10'a yakın ateş yakıldı. Sık sık ateşlerin yeni dallar atılarak harlandığı Las Luminarias, atların kasabanın papazı tarafından "kutsanmasıyla" devam etti.

Daha sonra onlarca at, belirli aralıklarla yakılmış ateşlerin üstünden atlatıldı.

Çevre kent ve kasabalardan gelen yüzlerce kişi, kökeni vebayla mücadelede dumanın arınma için kullanılmasına kadar giden bu etkinliği büyük bir ilgiyle takip etti.

ETKİNLİĞİN ÜNÜ HIZLA YAYILIYOR

Atların ateşten atlatılarak arındırıldığına ve gelecek seneler için koruma altına alındığına inanılan bu etkinlik, hayvan hakları savunucularının tepkilerine neden oluyor. Atların zarar gördüğünü savunan hayvan hakları savunucuları, Las Luminarias'ın iptalini istiyor ancak bilinirliğinin her geçen sene artmasıyla etkinliğin ünü dünya çapında hızla yayılıyor.

"ATEŞTEN ZARAR GÖRMÜYORLAR"

Etkinliğe katılmak için başka bir kentten gelen bir atlı, "Kesinlikle ateşten zarar görmüyorlar. Zaten at oldukça zeki bir hayvan, onu asla zorlayamazsınız. Yaptığı şeyin bilincinde olduğu için kendisine de zarar gelmediğini biliyor." dedi.

Bir kasaba sakini ise çocukluğundan bu yana Las Luminarias'ı izlediğini ifade etti.

San Bartolome de Pinares'te doğup büyüdüğünü söyleyen kasaba sakini, "Zamanla birçok şey değişti. Bunların başında da siz geliyorsunuz yani basın. Eskiden ne basın gelirdi ne de kasaba dışından başka bir insan. Tamamen buraya özel bir etkinlikti. Şimdi ise tüm dünyada biliniyor." diye konuştu.

Etkinliği izlemek için başka bir kasabadan gelen bir genç de oldukça zevkli zamanlar geçirdiklerini, atların "kutsanmasından" sonra eğlenceye devam ettiklerini dile getirdi.