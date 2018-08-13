İspanya'da ahşap iskele çöktü: 266 yaralı

Vigo şehrinde bir rap şarkıcısının verdiği konser sırasında hiç beklenmedik bir olay yaşandı.

266 KİŞİ YARALANDI

Sahilin hemen yanında inşa edilen ahşap köprünün üzerinde konseri dinleyen yüzlerce kişi neredeyse ölümden döndü. Yetkililer; 266 kişinin yaralandığını ve yaralılardan 5'inin durumunun ciddi olduğunu belirttiler.

YARALILAR KURTARILDI

Birçok kişi denize düşerken, köprünün üzerinde bulunanların eşyaları da etrafa saçıldı. Olay sonrası bölgeye sevk edilen dalgıçlar, köprünün altında mahsur kalan olup olmadığını kontrol etti. Çalışmalar devam ediyor.