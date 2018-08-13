taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.762
USD
6,9077
EURO
7,8652
ALTIN
266,72
PETR
72,5400

İspanya'da ahşap iskele çöktü: 266 yaralı

İspanya'nın Vigo şehrinde iskele çökünce 266 kişi yaralandı. Yaralıların arasından 5 kişinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Haber Merkezi | 13.08.2018 - 11:27..
  1. Haberler
  2. Dünya

Vigo şehrinde bir rap şarkıcısının verdiği konser sırasında hiç beklenmedik bir olay yaşandı.

İspanya'da ahşap iskele çöktü: 266 yaralı

266 KİŞİ YARALANDI

Sahilin hemen yanında inşa edilen ahşap köprünün üzerinde konseri dinleyen yüzlerce kişi neredeyse ölümden döndü. Yetkililer; 266 kişinin yaralandığını ve yaralılardan 5'inin durumunun ciddi olduğunu belirttiler.

İspanya'da ahşap iskele çöktü: 266 yaralı

YARALILAR KURTARILDI

Birçok kişi denize düşerken, köprünün üzerinde bulunanların eşyaları da etrafa saçıldı. Olay sonrası bölgeye sevk edilen dalgıçlar, köprünün altında mahsur kalan olup olmadığını kontrol etti. Çalışmalar devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BDDK'dan dolar/TL açıklaması

BDDK'dan dolar/TL açıklaması

500
Rıdvan Dilmen'den iş adamlarına yatırım çağrısı

Rıdvan Dilmen'den iş adamlarına yatırım çağrısı

137
Döviz kuru konusunda yalan haber yapanlar için inceleme

Döviz kuru konusunda yalan haber yapanlar için inceleme

224
Yiğit Bulut: Dövizden TL'ye dönenler kazanacak

Yiğit Bulut: Dövizden TL'ye dönenler kazanacak

416
CHP'li Pekşen'den dolarla ilgili birlik çağrısı geldi

CHP'li Pekşen'den dolarla ilgili birlik çağrısı geldi

165
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

121
Almanya: ABD Türkiye kararında haksız

Almanya: ABD Türkiye kararında haksız

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM