İspanya'da mülteci akını: 7 polis yaralı

Afrika'nın kuzeyinde bulunan ve İspanya'ya bağlı Ceuta özerk kenti sınırında, sayıları yaklaşık 300'ü bulan göçmen grup sınırı geçmeye çalıştı. Göçmenler kendilerine müdahale eden polislere asit, ciltte yanığa yol açan kireç benzeri bir madde ve dışkılarla saldırdı. Çıkan arbede sırasında 7 sınır polisi yaralandı.

300 GÖÇMEN SINIRI GEÇTİ

Basında çıkan haberler 300 kadar göçmenin başarılı olduğunu ve sınırdan geçtiği yazsa da İspanyol polisi bu rakamı 115 kişi olarak duyurdu.

Yerel haber kanalı El Faro de Ceuta, sınırı geçen geçtikten sonra şehirde dolanan göçmenlerin, video görüntülerini yayınladı. Videoda göçmenlerin, yerel bir Batı Afrika dili olan Fula dilinde zafer anlamına gelen ‘Boza' diye bağırdıklar duyuluyor.

POLİSLERİ ALT ETTİLER

Öte yandan Sivil Muhafızlar Birliği'nin (AUGC), Kurban Bayramı nedeniyle sınırdaki muhafızların sayısının az olduğunu, göçmenlerin de sınırı geçmek için özellikle o günü tercih ettiğini söyledi.

Sık sık benzer görüntülere sahne olan Ceuta sınırından temmuz ayı sonlarında, 700'den fazla göçmen geçmeyi başarmıştı.